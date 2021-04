Dese la oportunidad y equípese con recursos que le ayuden a vivir una vida plena y fructífera a cualquier edad con la reconocida maestra de la Biblia y autora número 1 del New York Times, Joyce Meyer.

Todo es hermoso en su tiempo. La vida es un viaje a través de estaciones hermosas y variadas, con una cadencia dinámica y llena de continuos descubrimientos. Abrace cada estación de su vida y aprenda a vivirla plenamente con la gracia y la ayuda de Joyce Meyer. En esta lectura, ella le enseña: Cómo echar sobre el Señor todas sus ansiedades incluso de toda la vida

Cómo vivir de manera dinámica, aprovechando y deleitándose en el viaje

Cómo abrazar la gracia de Dios para esta temporada

Cómo vivir abundantemente a medida que su cuerpo y su mente cambian El tiempo de Dios siempre es perfecto, y hay un propósito distinto y significativo para esta temporada de su vida. Joyce dice: "Solo un tonto piensa que siempre puede hacer lo que siempre ha hecho". Cómo envejecer sin avejentarse nos prepara para ser lo suficientemente sabios como para aceptar la gracia transformadora de Dios y la evolución de nuestro llamado a la próxima temporada de la vida.

Everything is beautiful in its time. Life is a journey through beautiful and varied seasons, with a dynamic cadence and full of continued discovery. Embrace each season of your life and learn to live into it fully with grace and help from Joyce Meyer, as she shows you: