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DISCOUNT GROUP CHANGES TO SHORT/AGENCY 2021

 

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HOW THE WORD IS PASSED JUNE 2021 RETAIL PROMOTION - US ONLY

THE REHEARSALS JULY 2021 RETAIL PROMOTION - US ONLY

AMBITIOUS GIRL BY MEENA HARRIS PROMOTION - US ONLY

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FATHER'S DAY 2021 50% OFF RETAILER PROMOTION - CAN ONLY

 

OUT OF PRINT NOTICES

June 2021 Out of Print Report

May 2021 Out of Print Report

April 2021 Out of Print Report

March 2021 Out of Print Report

February 2021 Out of Print Report

January 2021 Out of Print Report

 

MONTHLY TOP 50 HBG BACKLIST TITLES

(EXCEL FORMAT)

This file will list the top 50 HBG titles and title information by publisher and/or format (by month) based on backlist unit movement over a rolling 12 month period.

 

HBG SALES POLICIES

2021 Calendar Schedule

2021 Terms of Sale - Retail

HBG New Account Application

2021 Disney Retail Coop Policy

2021 Disney Wholesale Coop Policy

2021 B2B Purchasing Plan

2021 B2B Purchasing Plan Enrollment Agreement

 

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