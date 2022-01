Los Chicos Fantasmas (Ghost Boys Spanish Edition)

Jerome, de doce años, es la más reciente víctima, asesinada por un policía blanco que confunde su pistola de juguete con una amenaza. Como fantasma, él observa la devastación que se ha desatado en su familia y comunidad a raíz de lo que ven como un asesinato injusto y brutal.Una vez más, Jewell Parker Rhodes entrelaza hábilmente capas históricas y sociopolíticas en una historia apasionante y conmovedora sobre cómo los niños y las familias enfrentan las complejidades del mundo actual.

“TIME TO WAKE UP.”

I SPIN AROUND. WHO SAID THAT? ACROSS THE STREET, I SEE HIM. WISPY LIKE SOFT RAIN. A GHOST? LIKE ME?

Twelve-year-old Jerome is the latest victim, shot by a white police officer who mistakes his toy gun for a threat. As a ghost, he observes the devastation that’s been unleashed on his family and community in the wake of what they see as an unjust and brutal killing. Once again Jewell Parker Rhodes deftly weaves historical and sociopolitical layers into a gripping and poignant story