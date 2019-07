El querido autor Cecil Murphey permite a los lectores descubrir lo bueno de cada situación y mejorar la vida debido a las adversidades.

A veces la vida se complica. Está lleno de demasiadas demandas. Las empresas reducen su tamaño. Las relaciones amorosas terminan. El trauma golpea.

Cuando surge el caos, cada persona tiene una opción que hacer: decidir si es el peor momento de la vida, encontrar la comodidad en que solían ser las cosas, seguir adelante porque el cambio es forzado (y luego reenviar todo lo que sucede). o decir: “Este puede ser el mejor momento de mi vida. Puedo probar las cosas que quería hacer pero que nunca hice.”

En “Encuentre el sentido cuando la vida no lo tenga,” las historias convincentes de Cecil Murphey, las ideas llenas de esperanza y el aliento suave mueven a los lectores con vidas desordenadas a la sorprendente realización de que la vida nunca será perfecta, pero puede ser buena. . . incluso emocionante.









Beloved author Cecil Murphey empowers readers to discover the good in every situation and to make life better because of adversities. Sometimes life gets messy. It’s cluttered with too many demands. Companies downsize. Love relationships end. Trauma hits. When chaos erupts, every person has a choice to make–to decide whether it’s the worst time of life, to find comfort in the way things used to be, to move on because change is forced (and then resent everything that happens), or to say, “This can be the best time of my life. I can try the things I wanted to do but never did.” In Making Sense . . . When Life Doesn’t, Cecil Murphey’s compelling stories, hope-filled insights, and gentle encouragement move readers with messy lives to the stunning realization that life won’t ever be perfect, but it can be good . . . even exciting.