Now in Spanish, the New York Times bestselling, IACP Award–winning cookbook that shows how to make tasty, easy, healthy food on the tightest of budgets.



Bueno y Barato begins with the truth that kitchen skill, not budget, is the key to great food. From Spicy Pulled Pork to Chorizo and White Bean Ragu, Peanut Chicken and Broccoli with Coconut Rice to Creamy Zucchini Fettucine, the 152 recipes maximize every ingredient while teaching smart cooking skills. Plus there are tips on shopping, stocking the pantry, kitchen equipment, and more.



In addition, for every copy of Bueno y Barato purchased, Workman Publishing donates a second copy to a person or family in need.



Ahora en español, el best-seller del New York Times y el IACP-galardonado libro de recetas que demuestra cómo se puede preparar comidas ricas, fáciles y saludables para todos los que tengan un presupuesto ajustado.



Bueno y Barato empieza con el hecho de que la clave para la buena comida no es el presupuesto sino la destreza. Empezando por la Carne de Cerdo Deshebrada en Adobo hasta el Ragú de Frijoles Blancos y Chorizo, el Pollo en Salsa de Cacahuate con Brócoli y Arroz con Coco y el Cremoso Fettuccine con Calabacitas, las 152 recetas aprovechan al máximo cada ingrediente y enseñan métodos de cocina económicos. Además contiene consejos para ir de compras, mantener una despensa bien surtida y acerca del equipo de cocina.



Además, con cada ejemplar de Bueno y Barato que se compre, Workman Publishing le dará un ejemplar gratuito a una persona o familia necesitada.