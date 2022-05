Nuestro nuevo bebe

Cosas que hacer para preparar la llegada del bebé para estimular el desarrollo del bebéras el parto.

Espacios para anotar el peso, la estatura y otros datos importantes del bebé

Consejos para los cuidados del bebéue le seráde ayuda durante el primer añ

Ademá encontrarán resumen de los primeros pasos máimportantes de su bebéconsejos para responder ante el llanto de su bebésugerencias ús para los papáy acompañes y mucho má

Un calendario sin fechas que contiene espacios para anotar los datos máimportantes del crecimiento y desarrollo de su bebé

Consejos para los cuidados de las futuras mamá

Pruebas de embarazo que le realizaráu méco.

Ilustraciones grandes y alegres que llenaráde color la habitacióel bebé

Monthly development and milestone information.

Things to do to prepare for your baby’s arrival and to stimulate your baby’s development after the birth.

Spaces to record your baby’s weight, length, and other vital statistics.

Baby care tips to help you during the first year.

A summary of important “firsts” for your baby, tips on responding to your baby’s crying, helpful hints for fathers and other significant partners. This is a perfect way to mark important events and serve as an adorable family keepsake.)

La mejor forma de conservar los momentos y recuerdos máimportantes desde el embarazo y hasta el primer añe vida de su bebé(Here’s a great way to record the milestones and memories from pregnancy through your baby’s first year.)Desarrollo mensual e informacióobre los primeros pasos del bebéincluidas las previsiones prenatales para el bebé la mamáurante los úos tres meses del embarazo.(Our New Baby Calendar is an instructional, motivational, and easy-to-understand guide to the last three months of your pregnancy and your baby’s first year. This undated, interactive calendar provides basic pregnancy and childcare information that helps new parents with important aspects of early parenthood. It includes: